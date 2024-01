Banhos especiais de Ano-Novo: 8 receitas poderosas para resolver a vida

Banho para ter saúde

Pode ser feito no dia 31 ou dia 1º para garantir saúde no novo ano. Para tanto, ferva 1 litro de água e, já com o fogo desligado, acrescente um punhado de lavanda, camomila, manjericão roxo e alecrim misturados. Adicione também 10 pétalas de rosa branca.

Quando esfriar, coe e, após o banho diário, jogue a mistura do pescoço para baixo. Lembre-se de descartar as sobras em vaso com planta ou em praça movimentada.

Banhos para limpar as energias

O banho de sal grosso é conhecido por eliminar as energias, mas ele acaba atingindo tanto com as ruins como as boas. Assim, recomenda-se fazer um ritual com dois banhos na sequência, sendo o segundo para repor as boas energias.

Separe 3 litros de água, 4 colheres (sopa) de sal grosso e 2 colheres (sopa) de alecrim. Divida a água em duas vasilhas. Leve uma delas ao fogo, até que atinja ponto de fervura. Desligue e acrescente o alecrim, deixando-o em infusão até ficar em temperatura agradável. No restante da água, adicione o sal grosso.