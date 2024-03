O sexo está fraco? Márcia Sensitiva ensina banhos, simpatias e rituais

A seguir, Márcia ensina rituais infalíveis para o sexo, com objetivos bem definidos.

Reacender o desejo

Dica para quem está precisando trabalhar a libido: em noite de Lua cheia, prepare um banho com pedra granada, de cor vermelho intenso, que atua na energia amorosa e estimula a sexualidade.

Para isso, coloque 2 pedras granada em 1 copo de água mineral. Deixe ao luar (no quintal de casa ou na janela do apartamento) e, no dia seguinte, mantenha a vasilha no sol durante 8 horas.

No fim do dia, guarde a mistura na geladeira. Use o líquido energizado para se banhar, do pescoço para baixo.

Aumentar a potência sexual

Se a impotência tem rondado sua vida ou se está precisando de um gás no quesito sexo, este ritual pode ser bem útil. Para tanto, só será necessária uma peça de roupa íntima (calcinha ou cueca) nova.