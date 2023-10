Esta numerologia usa o tarô para achar significado do seu nome; como fazer

Todo nome carrega um número de regência. Todo número carrega um significado que enche de simbologia nossos nomes. Mas, com a numerologia arquetípica, podemos acrescentar mais um aspecto: esses números são calculados de acordo com as cartas do tarô.

"O que diferencia essa numerologia da pitagórica é que somamos tudo até o 22. Depois disso, reduzimos os números a um único algarismo, somando-os. 22 é a quantidade de cartas de arcanos maiores no tarô", explica o tarólogo e numerólogo Gleds (@numerologleds).

Mas como descobrir o número resultado da soma do nosso nome? Simples: através de uma tabela, de 1 a 22, em que o abecedário é colocado letra por letra abaixo de cada número, podemos começar a fazer o nosso cálculo.