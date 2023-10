Lua minguante: fase é boa para limpeza poderosa; veja 5 rituais para fazer

Antigas vovós já possuíam o hábito de defumar a casa para espantar as más energias. Este hábito é revivido até hoje por quem deseja manter seu lar em harmonia. Para isso, vale seguir a dica das ervas no tópico anterior, já que a ideia é fazer uma limpeza. É importante que elas estejam secas ou em incensos naturais. Depois de colocar fogo, vá espalhando sua fumaça dos fundos da casa para a frente. O objetivo é ir mandando embora pelas janelas e pela porta aquilo que não está em equilíbrio. Mesmo a Lua estando aparente no céu, podemos sentir a sua energia durante o dia e, no caso da defumação, é mais legal fazê-la de manhã ou a tarde.

Limpeza nos cristais

Os cristais são conhecidos por suas propriedades energéticas e terapêuticas. A beleza desses itens também é algo que encanta e, por isso, muitas vezes eles são usados na decoração de um ambiente. O que nem todo mundo sabe é que, exposto aos acontecimentos do dia a dia, eles podem absorver energia de situações ou pessoas e perder sua capacidade energética. Por isso é importante fazer a limpeza energética nos cristais. Como? Se o seu cristal puder ir à água (Quartzos, Ametista, Jaspes), deixe de molho de 12 a 24 horas em uma bacia de água. Se ele for sensível à água (Pirita, Calcitas, Olho de Tigre), coloque-os sobre a terra de um vaso e deixe por 24 horas.

Cozinha limpa já

No Feng Shui, a cozinha é o ambiente mais próspero da nossa casa, em especial o fogão e a geladeira. Hoje em dia, ao falar de prosperidade, nossa cabeça automaticamente pensa em dinheiro. O que não está exatamente errado, mas prosperar é mais do que isso. É ter boa saúde, consciência, bons relacionamentos e caminhos abertos para seguir com sucesso e coerência. A cozinha é onde preparamos nosso alimento, onde temos a energia dos quatro elementos juntas — terra, fogo, água e ar. Por isso, exerce importante influência na energia do nosso lar. Aproveite a Lua minguante para fazer um faxinão, limpando fogão, geladeira, prateleiras, vendo o que está vencido e mudando algo na decoração. Que tal organizar os temperos em potinhos novos?

