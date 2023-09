Ar, Terra, Fogo e Água: elemento diz como seu signo reage ao primeiro date

Quando você se encontra com alguém dos signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes), esteja preparado para a profundidade emocional. Esses signos se apegam com facilidade e, por trás de qualquer conversa, geralmente há o desejo de construir algo mais sério. As motivações variam um pouco:

Câncer: vai investir forte na relação se o crush for romântico.

Escorpião: quer passar para um próximo nível se o contatinho tiver um beijo excitante.

Peixes: não vai abrir mão da pessoa que o faça sonhar acordado.

Encontro com os signos de Ar

Agora, quando se trata de um encontro com Gêmeos, Libra e Aquário, não espere muito compromisso logo de cara. Para eles, um encontro é apenas isso, um encontro. É algo normal em suas vidas agitadas e geralmente serve como uma oportunidade para uma boa conversa. No entanto, as coisas podem esquentar se:

Gêmeos: se a troca de ideias for bem interessante (e instigante), o geminiano vai querer conhecer mais a pessoa.

Libra: se o par à frente for bem sensual, o libriano vai fazer de tudo para terminar a noite com muitos beijos.

Aquário: se achar que a companhia é tão inteligente quanto ele, o aquariano não vai deixar a conversar ficar só nisso, não.

Encontro com os signos de Fogo