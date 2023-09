Lua crescente: 8 atitudes para tomar na fase que traz prosperidade e amor

Marque aquela reunião importante

Ótimas ideias podem surgir quando a Lua estiver crescente no céu. Além disso, se reunir com as pessoas envolvidas nos seus projetos e trabalhos pode fazer o fluxo de criatividade se intensificar ainda mais. Precisa fechar um negócio? Também é interessante observar o céu e escolher esses dias para fazer as negociações mais importantes.

Reformas e mudanças em casa

Elas podem ser promissoras e feitas com muito mais agilidade se você escolher uma semana de Lua crescente. Sabe aquela repaginada no visual de um cômodo ou a reforma de um cantinho que precisa de atenção? Aproveite, a inspiração estará em alta e pode trazer ótimas ideias para aprimorar o que já havia sido planejado anteriormente.

Rituais de beleza

Alinhado com o pensamento de cortar o cabelo na Lua crescente, escolher essa parte do mês para rituais de beleza pode ser uma ótima ideia! Isso porque a Lua, assim como Vênus, é um planeta de energia feminina, ligada à beleza. Se ela está crescendo no céu, as ideias têm mais chance de serem bem executadas e a autoestima vai lá em cima.