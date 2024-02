Ivete, Paolla e minha 'carteirinha do agora mesmo'

Passei a última semana no mato. Sem TV e com um sinal de internet instável, absorvi o Carnaval pelo Instagram. Foi o primeiro com meu namorado, um legítimo representante do bloco "Lado B". Ao contrário de mim, que transformo tudo em camiseta, estandarte e bandeira estampada, com ele a vida fala de outro jeito. Há mais silencio que perguntas, e os eventos, — olha que liberdade! — nem sempre precisam da companhia do calendário.

Eu, não. Sou dramática, intensa, do time do "time". Copa do Mundo, Olimpíada, Liquidação de Verão, ano novo astrológico, sou capaz de aderir a qualquer pulso coletivo e, se bobear, me entusiasmo até com a Oktoberfest, algo que, como se diz em Portugal, nunca "me encheu as medidas".

Mesmo quando a data me angustia, caso de 31 de dezembro, a questão do pertencimento -- ou do seu avesso, o que dá no mesmo -- parece me ocupar a existência como se não houvesse amanhã. Sabe aquelas pessoas que respiram por superlativos?



Nunca abri mão, portanto, do crachá de fevereiro, mês da minha mãe, do Zeca Pagodinho e da Mabel Veloso, com quem um dia ainda escrevo um livro, mas esse é outro assunto. Sim, eu gosto, e muito, da festa da purpurina, ainda que nem sempre -- ou melhor, quase nunca -- transforme esse amor em verbo.