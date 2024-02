"Mas eu queria falar do livro da Rosa Montero! E acabei de rever todos os filmes do Kubrick!", eu teria dito, caso esse paredão tivesse de fato existido. Sim, essa foi uma fala imaginária, mas não a coloquei entre aspas à toa, e sim pra dizê-la aqui em voz alta, como tenho feito com essas colunas faladas, espécie de terapia barata com crônica de rádio.

A escrevi, por me ver, já há algum tempo, diante de um incômodo que me parece recorrente. Em qual Brasil você mora? E, dessa vista, consegue enxergar os outros?

Até que ponto aderir ou rejeitar determinados fenômenos de massa nos posiciona em melhor ou pior lugar diante dos nossos pares? E por que precisamos nos declarar, de forma tão definitiva e absoluta, a respeito de festas, artistas e estações do ano? Qual a porcentagem do ego nesse "ame-o ou deixe-o"?

Ainda não sei a resposta, mas deixo aqui as várias perguntas. E pode ser que eu esteja errada, mas algo nessa polarização me cheira a uma triste herança classista. Ou não. Talvez eu esteja apenas tentando entender onde caibo com esse corpo bipolar nos departamentos glitter e calor, meme e Machado de Assis. Corpo, aliás, atualmente dividido entre obsessões tão antagônicas quanto o ator Jeremy Allen White e o cantor e compositor João Gomes. Queria casar com os dois. E misturar absolutamente todos os convidados. Quem sabe assim, com um gringo no meio, a gente possa dividir o mesmo país.