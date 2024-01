Depois do 7 a 1 de 2018 (sim, eu não errei a data), ver meu pequeno — que já me passou, e não só na altura — exibir sua origem com alguma "marra" me dá mais do que orgulho. A vontade que eu sinto é de voltar a estudar português. E de gritar pras escolas que tem uma língua na música que precisa ser ouvida pra ontem. Que é séria, transformadora, política, importante.

Não que eu esteja livre do papel que me cabe. Volta e meia reclamo das mensagens abreviadas, das frases curtas, do S e do N, da ausência de um ou outro H — eu amo o verbo haver —, mas não tenho dúvidas de que a educação formal precisa absorver a gramática do rap, do trap, do samba e do funk. Não existe dicionário sem rua. Nem democracia sem escuta.

Esse texto vem da Bahia. A terra do meu bisavô — que demorei a conhecer — tem, cada vez mais, virado um projeto não só de milhagem, mas também de raiz. Suas comidas, suas expressões, suas cidades, seus mortos, meus mortos — seus vivos.

Nesses três dias de 071, vi o tambor de Carlinhos Brown, a vibração do Baiana System, e a poesia de Baco Exu do Blues. Também não posso deixar de mencionar o show do Mano Brown com Seu Jorge — dois nomes pra tatuar no braço —, a trilha da vida toda chamada Lulu Santos, a deusa do carisma Ivete Sangalo, e a emoção de ver meu filho diante dos versos de Cabelinho.

Pra terminar, volto a Caetano Veloso, que interrompeu suas férias por um motivo imenso: mostrar seu "Transa" em casa — com Jards Macalé — e nos lembrar das obras e das dores produzidas pela ditadura.

Porque como dizia o eterno Wally Salomão, parte integrante e fundamental dessa turma, "a memória é uma ilha de edição". Eu acho que o tempo e a geografia também.