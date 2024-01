Silêncios, portas de armário com colagens de fotos, risos constrangidos diante dos meninos, escovas de cabelo diante de dramas com penteados, revistas de moda, coleções de qualquer coisa, esperas, portões, confinamento, ansiedade, insegurança, praticamente um manual feminino de comportamentos dos anos 80.

E dos 90, 2000...De antes e de sempre. Por que a verdade é que há uma solidão bem específica que só acomete quem se reconhece mulher, e que deve, portanto, ser contada por quem manja do assunto.

Parece óbvio, mas, há vinte anos —e isso foi ontem e, ao mesmo tempo, há um século—, eu não pensava nem em feminismo, nem em representatividade. Ao contrário. Me orgulhava da minha trajetória de amiga dos meninos, de filha do meu pai, parceira do meu irmão, atriz do Domingos Oliveira, documentarista do Los Hermanos.

Minha principal identidade era a de alguém que se sentia, desde sempre, muito à vontade no universo masculino. E que se espelhava em figuras que reverberavam esse universo em suas obras cinematográficas.

Vi, em décadas de devoção à sala escura, caixas completas do Woody Allen, Kubrick, Spielberg, Truffaut, Spike Lee, Hitchcock, Tarantino, Spike Jonze, Wes Anderson. E pra não ficar só nos gringos, também posso dizer que zerei Glauber Rocha, Kleber Mendonça e Eduardo Coutinho —gente, aliás, que eu sigo adorando.

De uns tempos pra cá, no entanto, tenho batido um ponto firme em obras lideradas por mulheres. E nem é por ativismo, mas, sim, por interesse. Pra encontrar outros quartos que façam companhia ao meu, e, quem sabe assim, junto, achar as chaves da rua, da fala, da coragem, da autonomia.