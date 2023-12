Mesmo assim, com cuidados tão nítidos, foram raras as vezes em que fui perguntada sobre minhas amizades. Ao contrário dos namoros, que sempre foram motivo de curiosidade — pra dizer o mínimo. Parênteses: tudo certo querer saber dos dates. Mas por que não incluir as amizades no conceito de sucesso? Por que tamanha diferença? Qual o preço desse vão?

Minha mãe, que aprendeu desde cedo que o sentido da vida estava na convivência com um homem, naturalmente passou isso adiante. O que significa que me senti mal todas as vezes em precisei responder: não, não estou namorando. Essa negativa vem seguida por um olhar de pena. E esse lamento faz com que eu me sinta menor. É o valor da mulher medido pelo homem que ela consegue atrair para o lado dela. Não importa se o cara é legal. Se me faz feliz, se é companheiro, se torce pelos meus êxitos. O que importa é que está ali. Quantas mulheres toleram relacionamentos violentos em nome de um encaixe social?

O texto de Ingrid, que também é socióloga e documentarista, é uma flecha certeira: "Ainda que as mulheres tenham avançado na luta e conquista de direitos, nossa cultura provoca um sentimento de incompletude e a crença de que o amor romântico é a coisa mais importante a ser conquistada na vida".

Não é. Casamento, seja da forma que for, é mais uma fração de uma matemática que deve incluir outras possibilidades de troca. Existem algumas entrevistas da atriz Jane Fonda em que ela fala da BFF Lily Tomlin e da dupla que elas formam dentro e fora das telas. "Eu existo porque tenho amigas. Elas me fazem mais forte, mais inteligente, mais corajosa, e me dão um toque quando preciso".

Esse trecho, dos toques, me parece fundamental. Pra mim, romance inclui erro e imperfeição. Em namoros e em amizades. Sob essa leitura, fecho com o post da Ingrid. E me sinto absolutamente representada por aquela cena. Duas amigas, juntas e em silêncio, inteiras e completas. Só falta o mar.