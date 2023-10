Talvez seja mesmo o eclipse, embora eu prefira a ciência à astrologia. Também pode ser a proximidade do meu aniversário — sou do time que gosta de comemorar. O fato é que tenho percebido, cada dia um pouco mais, que existem, sim, homens, com sorriso no rosto, lutando do nosso lado.

Os caras legais. Corajosos, frágeis, atentos, firmes, com dúvidas. Quer saber onde encontrar? Vem comigo. É fácil identificá-los. Primeiro, é só mencionar as palavras patriarcado, assédio e abuso. Essa é a primeira peneira. Ficou? Etapa seguinte.

Agora é a hora de contar dos seus êxitos. De como você está bem. De cabeça, ou de grana, ou no trabalho. Comente seus sucessos. Suas ambições. Seus prêmios.

Diga que você não quer filho. Ou que já tem quatro. Relate alguma doença crônica. Ou um grande defeito. Diga das dificuldades de se despedir ou/e cuidar de seus genitores.

Solte, como quem não quer nada, que você teve muitos namorados, ou foi casada no mínimo três vezes. Que já traiu, que foi traída. Que já sofreu, que fez sofrer. Que algumas vezes se acha o máximo e outras só quer ficar na cama vendo série. E, por último, cereja daquelas de mesa de Natal, diga que você é, obviamente — e "que delícia" — superfeminista.

Ah, importante. Pergunte se ele tem filho. Se divide a guarda de verdade. Se muda de ideia depois de ouvir uma mulher. Se já viu o filme da Gal. Se leva a sério o lance da lâmpada amarela.