Estava saindo de uma reunião de trabalho. Me pediram um Uber pela empresa. Entrei. "Boa noite", eu disse. Silêncio. "Boa noite", repeti. O motorista, contrariado, respondeu. "O ar-condicionado já está ligado".

Não entendi nada. Havia chovido muito. Depois de um calor inacreditável que durou o dia inteiro — e de um temporal em seguida —, a temperatura estava amena. "Tá bem, mas será que você pode deixar um pouco menos frio?". Fomos de 19 pra 22 graus. Sem uma única palavra.

"Eu não sou de São Paulo, nunca sei como me vestir aqui", tentei mais um pouco. "Agora a senhora quer conversar?". Fiquei tensa. "Desculpe, não estou entendendo". "Eu recebi aqui nas instruções da viagem que a passageira gostaria que eu ficasse em silêncio. E com o ar ligado. Achei uma grosseria, mas, com seis meses no aplicativo, já estou começando a me acostumar."