Mesmo assim, o par que havia se formado na madrugada pretende continuar se conhecendo. Tanto que o dono do apartamento sai pra treinar. E deixa o ator em sua sala. A outra moradora, que se chama Karina, não gosta, e manda mensagens pro amigo voltar imediatamente. Que o famoso é inconveniente.

O que se vê a seguir — e todas as cenas foram gravadas por câmeras de segurança — é um filme de horror. Com a volta do dono da casa, que se chama Yuri de Moura Alexandre, Victor Meyniel passa a ser agredido. Primeiro, ainda no corredor que dá acesso ao elevador, e depois na portaria, no chão — quando já está caído.

Tudo isso acontece diante de uma testemunha. O porteiro Gilmar. Que assiste, impassível, não a uma briga, mas a um espancamento. Que dura 37 segundos e soma 42 socos na cara. O motivo do ódio é justamente a presença do terceiro elemento. Segundo os vídeos — e tudo está no Fantástico do domingo — Victor teria perguntado a Yuri se ele escondia sua orientação sexual.

Foi quando o agressor virou quem realmente é: o pior do Brasil, país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo. "Viadinho é você. Eu não sou."

De fato, Yuri. Você é um criminoso. Que agora responde por crime de lesão corporal, homofobia e falsidade ideológica. O porteiro será indiciado por omissão de socorro. Porque só depois de um tempo liga pro síndico, em vez de chamar o Samu. Porque não me meto na vida dos moradores, teria dito ele, ao depor.

Uma palavra contra a outra, diz o advogado de defesa do réu, que cumpre prisão preventiva. Será que tambem há outros vídeos que anulem aqueles? Câmeras contra câmeras?