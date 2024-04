'Mais do que um protesto', diz Rayssa sobre movimento contra o assédio

Durante o tapete vermelho do Prêmio Laureus, Rayssa Leal falou sobre o gesto que marcou o protesto no futebol feminino contra o técnico Kleiton Lima.

O que aconteceu

Pouco antes de partir para a competição da SLS no fim de semana, Rayssa Leal posou para fotos com as mãos na boca. O gesto foi uma demonstração de apoio aos protestos contra a denúncia de assédio no Santos.