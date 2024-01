Quando eu era uma jovem em início de vida sexual, fui a um ginecologista (homem) saber o que eu deveria fazer pra me proteger. Saí de lá com a indicação da pílula anticoncepcional. Ele me recomendou uma marca que seria das mais leves, não me afetaria em nada. Nem me explicou que outras opções eu teria — além, claro, da também necessária camisinha.

E então eu, que ainda nem era uma adulta muito responsável, saí do consultório com a incumbência de me lembrar de tomar aquele troço todos os dias. Teria que comprar uma caixa por mês — hoje, ela custa em torno de R$ 45 — e, se algo não planejado acontecesse, seria minha culpa. Quantos homens já não disseram a frase: "Mas você disse que estava tomando pílula!", jogando na parceira a responsabilidade pela gravidez indesejada?

Eu, obcecada por não passar por isso, quase nunca esqueci de tomar a pílula. Casei cedo, e fiquei com a função de evitar engravidar fora de hora. Mais de uma década depois, quando decidi parar o remédio, é que fui entender tudo o que ele estava me causando.

Ao sentir como era o meu corpo sem os efeitos da pílula, tive ódio do médico que não me avisou que, por exemplo, ela me deixaria inchada e com menos libido. Que me impediria de sentir as mudanças naturais durante os ciclos menstruais, e que deixaria o meu útero ali, meio fingindo que não existia.

Pode ser que, sabendo disso, eu optasse por ela mesmo assim. Só que não me deram alternativa. Eu tive a minha aula de DIU tarde demais.

A recusa do hospital em colocar o dispositivo intrauterino em suas pacientes é a ponta escancarada de um iceberg de desinformação e cerceamento dos nossos direitos.