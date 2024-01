Foi assim na seita internacional "A Família", fundada pelo californiano David Berg, em 1968, e que se espalhou mundo afora, contaminando também o Brasil.

Numa série de reportagens publicadas em Universa, a jornalista Heloísa Barrense mostra que os líderes do grupo diziam que o sexo seria uma forma de aproximação com Deus, o que justificaria estuprar as inúmeras crianças que cresciam ali, isoladas do resto do mundo.

Sem direito a ir a escola, acessar a internet ou conviver socialmente, ficava quase impossível para meninos e meninas se livrarem de seus abusadores.

Uma das sobreviventes, Alyssa Veiga contou à repórter que passou por muitos assédios mesmo depois de deixar a seita: "Baixei a cabeça e normalizei coisas absurdas. Está sendo um processo longo pra tirar essa lavagem cerebral, minha mente não funcionava".

Alyssa ainda circulou por outros campos da espiritualidade, mas disse evitar lugares que peçam restrições, porque esse é um dos gatilhos para reviver o trauma. Na seita que leva o nome da família, qualquer questionamento era visto como "armação do diabo".

Essa é uma das bandeiras vermelhas percebidas por quem já foi vítima. Se você está se aproximando de um grupo ou guru espiritual que não aceita críticas, impõe rotina rigorosa, isolamento social, impede o acesso ao celular e à televisão, ou associa a "energia sexual" às "energias de cura", fique alerta a abusos. E procure ajuda do lado de fora.