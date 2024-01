"Já não era uma comunidade fechada, tínhamos um pouquinho mais de contato com o mundo. Então eu pedi para sair [da seita], porque não tínhamos direito ao estudo. Nossos livros sempre vinham de doações, sem sequência material. Era o que tinha disponível, nunca tinha estudado de forma correta até então", lembra Priscila, hoje com 29 anos.

Nos últimos anos do grupo, a mãe delas conseguiu que as filhas deixassem de fazer parte da congregação —Priscila, para estudar, e Andressa para morar com o pai, no Rio.

"Ele sempre batia de frente com muitas informações e queria sair. Chegou um momento em que não conseguia mais aceitar", conta Andressa, hoje com 32 anos.

Foi quando perceberam que teriam de "começar do zero". Ou seja, cursar supletivo para ter um diploma da educação básica, depois entrar no colégio para ter o ensino médio e assim ter algum conhecimento para conseguir um emprego e se sustentar.

Lembro que ia muitas vezes ao shopping só para sentar e ver como as pessoas agiam, como interagiam, o que faziam. Me sentia completamente fora da casinha. Não tinha as mesmas referências e, até hoje, quando falam que algo é da minha época, não sei do que estão falando."

Priscila

Alyssa também diz que precisou "reaprender tudo". Quando entrou finalmente no colégio, após anos estudando em casa, percebeu que era diferente das outras pessoas em muitas coisas —e não só no que aprendia de conteúdo escolar.

Foi bem pesado e confuso chegar ao ensino médio, um choque cultural. Era uma completa estranha e tinha de inventar respostas para algumas perguntas: 'De que escola você veio? Por que você fala tão bem inglês?'. Tive colegas da seita que me acompanharam nisso e todo mundo sofreu, ninguém queria ser esquisito. Não sabíamos fazer amizade e tínhamos de guardar muitos segredos."

Mas então veio a grande descoberta:

Descobri que famílias não se machucavam. Eu achava que todo mundo já havia sido estuprado."

Alyssa

Ao UOL, a Família Internacional disse que a estrutura organizacional foi desmantelada em 2010 e funciona hoje como uma rede online com cerca de 1.300 pessoas, com uma política de tolerância zero com a violência desde 1986. Diz que se opõe ao abuso de menores "de qualquer forma, seja físico, sexual, educacional ou emocional".