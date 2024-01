As cortesias do pacote turístico que só estão disponíveis para as casadas. Duas noites grátis, se você ostentar um marido. Caso se divorcie, a cortesia cai pela metade: uma noite. Para a mulher que nunca se casou, nem isso.

Mas aí aconteceu o Daniel Alves. E a exposição orquestrada da espanhola que o denunciou por estupro numa boate de Barcelona.

Às vésperas do aniversário de um ano da prisão do jogador, e à beira de seu julgamento, marcado para acontecer entre 5 e 7 de fevereiro, a divulgação da identidade da vítima pretende comover a opinião pública a favor do réu.

O objetivo do post, espalhado por aí para quem quiser ver, é colocar um alvo na cabeça dela. A mensagem de um minuto, feita de fotos e vídeos da garota de 24 anos se divertindo, está clara: ela mente sobre as consequências do trauma, é uma oportunista, e fez uma falsa acusação contra o jogador de 40 anos, em busca de fama.

O "reels", divulgado pela mãe e pelo irmão do réu e replicado por contas favoráveis a ele, é um desserviço às vítimas de violência sexual e pode ser um tiro no pé do jogador.

Os erros dessa estratégia, antiga e ultrapassada, são muitos, mas pelo jeito ainda é preciso apontá-los. Separei sete, para resumir: