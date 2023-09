Naquele momento, a coragem das vítimas, que colocaram suas vidas em risco ao denunciar o líder da pequena Abadiânia (GO), bebia na fonte do Me Too.

O movimento, que ganhou força após as denúncias contra o magnata do cinema americano Harvey Weinstein, garantia: nenhuma mulher ficaria sozinha, não seríamos mais silenciadas. Seria o fim da era em que, num crime de palavra contra palavra, a do homem sempre teve mais força.

No caso João de Deus, as autoridades foram pressionadas pela imprensa a dar uma resposta contundente às vítimas. O Me Too tinha chegado ao Brasil.

O ex-médium foi preso preventivamente em menos de dez dias, em dezembro de 2018, e mais de 15 denúncias de crimes sexuais foram feitas contra ele desde então.

No fim de 2019, começaram a sair as condenações. Em primeira instância, de lá para cá, João Teixeira foi condenado a quase cinco séculos de prisão em regime fechado: 489 anos e 4 meses de reclusão, pelos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável, cometidos contra 56 vítimas.

Centenas de outras acusações estavam prescritas — o prazo para punição já tinha passado. A promotoria estima que as vítimas, na realidade, passem de mil.