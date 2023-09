Para a ministra Rosa Weber, já "não há espaço para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso em defesa da ideologia patriarcal fundada no pressuposto da superioridade masculina pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres".

Rosa Weber está prestes a deixar a Corte. E este mesmo Brasil de 2023 cogita reduzir o número de juízas mulheres no STF. Em poucas semanas, pode ser que Cármen Lúcia esteja sozinha num tribunal de 11 ministros. Num país que humilha mulheres nos tribunais. E no qual a tese da legítima defesa da honra resiste no imaginário popular.

No fim de semana, fui com a minha amiga Maria Ribeiro assistir ao filme "Angela", sobre o mais famoso caso de feminicídio do país, ocorrido em 1976. Na semana passada, Maria escreveu aqui em Universa sobre independência e maternidade. E comentou: Angela Diniz era mãe, e não foi só ela que morreu com aqueles tiros.

Maria e eu também somos, e sabemos que a história de uma mãe que perde a guarda de seus três filhos não pode virar nota de rodapé. Mas esse é um dos erros do filme, dirigido por um homem.

O longa escolhe um caminho perigoso para uma obra que se pretende ser uma bandeira contra o feminicídio: o caminho da sensualidade.

A Angela que conhecemos ali, interpretada por Isis Valverde, é uma mulher provocadora, sexy, protagonista de cenas tórridas de paixão, que faz Raul Fernando do Amaral Street perder a cabeça. Vez ou outra aparece ali a mulher que chora a perda de seus filhos, sobre os quais não conhecemos nada.