'Minha parceira se masturba ao meu lado': isso é ameaça ao relacionamento?

Lembremos que somos seres sexuais, com desejos e fantasias e que a vivência anterior não desaparece porque você se apaixonou por alguém. Você pode transar bem com sua parceria, amar a pessoa que está a seu lado e ainda por cima desejar outras pessoas. Tudo junto e misturado. Essa é a maior característica do desejo sexual: seu caráter imoral, antiético e livre. Ele não se contenta facilmente com os as nossas convenções sociais.

Mas é verdade também que algumas pessoas podem ter menor apelo da libido e uma mente menos criativa. Ou ainda é a pessoa amada quem está protagonizando todas as suas cenas sexuais, o que atrapalha na hora de compreender a luxúria alheia. Porque, ó céus, eu não basto para o outro?

Ao confessar o seu ciúme pelos devaneios eróticos de Joana, Marcelo revela a ruim sensação de não se achar suficiente, a frustração de não ser o único desejado e o medo de ser traído qualquer hora dessas. Em que pese o fato dele já ter sofrido muito por amor nas relações anteriores e que o fantasma "do outro" ronde a sua imaginação a destituir-lhe do trono de preferido, eu arriscaria dizer que seus sentimentos são bem comuns.

Afinal de contas, enquanto a maioria dos mortais se masturba quietinho no chuveiro longe do olhar dos parceiros, testemunhar os múltiplos desejos diante da parceira com quem se divide a mesma cama, não é assim tão habitual.

Mas a isso se dá o nome de intimidade, algo nem tão fácil assim de conseguir e, portanto, deveríamos valorizar.