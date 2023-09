Carta a Lula: 'Nomear uma mulher ao STF é o certo a ser feito'

Caro Presidente. O senhor foi eleito por uma parcela imensa de mulheres que acreditaram em um novo tempo, antirracista, antimachista, anti-homofóbico, anticapacitista e antitudo de ruim e excludente que existe no mundo e, em especial, no Brasil.

Sou uma mulher branca, cis, hetero e cheia de privilégios. Nos últimos anos aprendi que não basta não ser preconceituosa, é preciso mais, é preciso lutar contra os preconceitos. Estou, a duras penas, entendendo qual o meu papel na construção de uma sociedade melhor. Faço este esforço porque entendi, de verdade, que um mundo mais justo e igualitário é melhor para todo mundo, inclusive para mim. E para o meu filho e filha e, quem sabe, futuros netos. Digo que é a duras penas, porque de fato é. Sou de uma geração que naturalizava a exclusão de determinados grupos e, sem me dar conta, fazia o mesmo. Me reinvento a cada dia, tentando prestar atenção em meus olhares enviesados e condicionados, sendo pega nos meus atos falhos e erros que, para a maioria dos meus parceiros e parceiras de vida, passam desapercebidos. Não é fácil para ninguém enxergar coisas que não fomos treinados a ver.

O senhor é de uma geração anterior à minha e por isso entendo que, quando diz que quer nomear para o Supremo Tribunal Federal alguém com quem possa dialogar, esse alguém certamente é um homem. Afinal, a maioria das pessoas com quem trabalhou a vida inteira, que estiveram ao seu lado nas suas lutas, seus amigos e as pessoas das quais se cerca e nas quais confia, são homens. Portanto, é natural que tenha mais facilidade em dialogar com outro homem do que com uma mulher. Mas como disse no início, aprendemos que incluir é mais do que não excluir. Da mesma forma que não basta eu não ser racista, pois tenho que ser antirracista, para um homem não basta não ser machista, tem que ser antimachista. E o que isso significa? Como isso se traduz? Se traduz com atos concretos, com ações que incluam verdadeiramente. Uma vez que enxergamos e reconhecemos a exclusão, nos tornamos pessoalmente responsáveis pela mudança desse quadro. E isso é todo dia, em cada gesto.