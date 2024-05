Atriz expõe truques de jogadores para evitar evidências de flertes

Embora eles adotem essa padrão para evitar vazamentos, ela debochou da tática por um motivo. "Eles falam com você novamente se você não tiver visto direito. Porque eles têm esposas e filhos. O que eles não sabem é que você tira prints de tudo", ironizou.

Jedet confessou que conta para as mulheres desses atletas infiéis, com o objetivo de alertá-las. No entanto, na maioria das vezes ela, a atriz afirmou que não foi bem aceita por essas mulheres. "O que alguns não sabem é que eu já falei com as namoradas, mas depois acabei me dando mal. Estou te dizendo que seu namorado fez isso, mas você fica com ele e me faz parecer a vilã", contou.