A era da IA popstar: os hits, segredos e brigas da música artificial

Um falso dueto entre The Weeknd e Drake foi ouvido 10 milhões de vezes no app até as gravadoras conseguirem tirá-lo do ar, em maio de 2023. O autor nunca foi identificado.

O segundo hit foi diferente: o criador mostrou a cara, admitiu e defendeu o uso. O chileno Mauricio Bustos criou o personagem FlowGPT, um artista híbrido: meio humano, meio robô.

Ele cria versos originais e os registra em vocais de IA que imitam cantores famosos. O hit "NostalgIA" chegou ao top 20 do Spotify espanhol no fim de 2023, antes de ser banido.

"Me trataram como um pirata, um ladrão, mas sou só um jovem experimentando e levando a criatividade para outro nível", diz Mauricio ao UOL.

Bad Bunny, que teve a voz clonada por IA, disse que "NostalgIA" era "um lixo". Bad Gyal, outra estrela do reggaeton com a voz sintetizada na música, elogiou: "Amei, é muito eu".

Mauricio diz que não ganhou dinheiro pela faixa, mesmo sendo compositor dos versos. "Se os cantores [donos das vozes clonadas] quiserem ficar com todo o dinheiro, tudo bem."