Devora 'um sol por dia': o que é o objeto mais brilhante do universo

Astrônomos descobriram o que pode ser o objeto mais brilhante do universo, um quasar com um buraco negro no centro que cresce tão rapidamente que engole o equivalente a um sol de energia diariamente.

O quasar recordista brilha 500 trilhões de vezes mais que o nosso Sol. O buraco negro que alimenta esse quasar distante é mais de 17 bilhões de vezes mais imenso que o nosso Sol, relatou uma equipe liderada por australianos na segunda-feira, 19, no periódico científico Nature Astronomy.

Embora o quasar pareça um mero ponto nas imagens, os cientistas imaginam um lugar feroz. O disco rotativo ao redor do buraco negro do quasar - o gás luminoso em espiral e outra matéria de estrelas engolidas - é como um furacão cósmico.