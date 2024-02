Já sonhou em ficar invisível? China apresenta manto tecnológico

Em estudo publicado pela revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), uma equipe científica das universidades chinesas de Jilin e Tsinghua propõe o desenvolvimento de um material híbrido como base para um futuro manto de invisibilidade.

A "metassuperfície" denominada Chimera se inspira nas habilidades de três animais de sangue frio: o camaleão, a rã-de-vidro e o lagarto dragão-barbudo, superando as limitações das camuflagens existentes, ao se adaptar a diferentes condições espectrais e terrenos.

No design experimental apresentado na PNAS na segunda-feira (29/01), circuitos encrustados entre capas de tereftalato de polietileno (PET) e vidro de quartzo manipulam ondas eletromagnéticas, tornando a superfície praticamente indetectável à luz visível, micro-ondas e raios infravermelhos.