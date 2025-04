Apple apela contra ordem do Reino Unido para criar "backdoors"

O Washington Post publicou em fevereiro que o Reino Unido havia emitido um "aviso de capacidade técnica" para a Apple para permitir o acesso a mensagens e fotos criptografadas, mesmo para usuários fora do país.

Há muito tempo a Apple vem afirmando que nunca criaria um backdoor em seus serviços ou dispositivos criptografados porque, uma vez criado, ele poderia ser explorado por hackers, além dos governos. A empresa também usar essa proteção como propaganda sobre a segurança de seus aparelhos.

Em resposta às exigências abrangentes do Reino Unido, a Apple removeu a criptografia de segurança mais avançada para dados em nuvem, chamada Proteção Avançada de Dados, para novos usuários no Reino Unido.

Mais tarde, o Financial Times publicou que a Apple havia entrado com um recurso contra a ordem, mas os detalhes do caso foram mantidos em sigilo e nem a Apple nem o governo britânico confirmaram publicamente o aviso de capacidade técnica.

A decisão do IPT afirma que nem a Apple nem o Reino Unido confirmaram ou negaram a precisão dos relatos da mídia, acrescentando: "Esse julgamento não deve ser tomado como uma indicação de que a reportagem da mídia é ou não precisa."

O ministério argumentou que a divulgação da existência da apelação ou do fato de ela ter sido apresentada pela Apple pode prejudicar a segurança nacional. Mas os juízes Rabinder Singh e Jeremy Johnson disseram: "Não aceitamos que a revelação dos detalhes do caso seja prejudicial ao interesse público ou à segurança nacional."