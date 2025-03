Vice-presidente dos EUA espera que estrutura de acordo com TikTok seja definida até 5 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após assumir o cargo em 20 de janeiro, assinou uma decreto buscando adiar em 75 dias a aplicação da lei.

O presidente republicano nomeou Vance e o conselheiro de segurança nacional Michael Waltz no mês passado para supervisionar a possível venda do aplicativo de mídia social. No último fim de semana, ele disse que seu governo estava em contato com quatro grupos diferentes que estavam interessados em um acordo.

"É quase certo que haverá um acordo de alto nível que, na minha opinião, satisfará nossas preocupações com a segurança nacional e permitirá que haja uma empresa norte-americana distinta para o TikTok", disse Vance durante uma entrevista a bordo do Air Force Two com a NBC News, que relatou pela primeira vez sua expectativa de que os termos do acordo seriam alcançados em breve.

Uma autoridade da Casa Branca disse que pode haver necessidade de trabalho adicional após o prazo de 5 de abril sobre os pontos mais delicados do acordo.

A TikTok e a ByteDance não responderam imediatamente a um pedido de comentário.