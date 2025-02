Reino Unido e EUA discutirão acordo econômico com foco em IA, diz Starmer

WASHINGTON (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino-Unido, Keir Starmer, disse nesta quinta-feira que pretende trabalhar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um novo acordo econômico com foco em tecnologia avançada, como a inteligência artificial.

"Em vez de regulamentar demais essas novas tecnologias, estamos aproveitando as oportunidades que elas oferecem. Portanto, decidimos hoje ir além e começar a trabalhar em um novo acordo econômico com foco em tecnologia avançada", disse Starmer a jornalistas, durante uma coletiva de imprensa conjunta com Trump na Casa Branca.

O presidente norte-americano disse que um acordo com o Reino Unido poderia ser alcançado rapidamente.