STMicro anuncia chip fotônico para data center desenvolvido com Amazon

AMSTERDÃ - A STMicroelectronics anunciou nesta quinta-feira um processador que usa luz em vez de eletricidade e é voltado ao mercado de data centers de inteligência artificial. O desenvolvimento do dispositivo ocorreu em parceria com a AWS, braço de computação em nuvel da Amazon.

Com as principais empresas de software dos EUA planejando investimentos de US$500 bilhões em infraestrutura de IA como parte do empreendimento "Stargate", a demanda está crescendo não apenas para os chips de computação especializados fabricados pela Nvidia, mas também para os microprocessadores usados em aplicativos de memória, energia e comunicações.

A ST tem como alvo o mercado de comunicações com um chip fotônico para aumentar a velocidade do processamento de dados e reduzir o consumo de energia em equipamentos chamados de transceptores.