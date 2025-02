Airbnb modera previsão para o 1º tri devido ao câmbio e à base de comparação

(Reuters) - A plataforma Airbnb divulgou nesta quinta-feira um aumento na receita trimestral, com a demanda por viagens internacionais ainda forte, embora tenha projetado crescimento mais lento no primeiro trimestre devido às bases de comparações fortes ano a ano e a um dólar mais valorizado.

A empresa de aluguéis por temporada disse estar se beneficiando do crescimento contínuo na América Latina e da demanda sustentada por viagens internacionais nas regiões Ásia-Pacífico e Europa, Oriente Médio e África.

O Airbnb projetou receita de US$2,23 bilhões a US$2,27 bilhões no primeiro trimestre, aumento de 4% a 6% na comparação com o ano anterior. A empresa disse que, nesse período no ano passado, o crescimento da receita se beneficiou da temporada de Páscoa e da inclusão de um dia devido ao ano bissexto.