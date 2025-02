Google pede que tribunal dos EUA anule veredicto sobre loja de aplicativos

Por Mike Scarcella

(Reuters) - Os advogados do Google, da Alphabet, e da Epic Games, fabricante do "Fortnite", ficaram frente a frente em um tribunal de apelações dos EUA na Califórnia nesta segunda-feira, com a Big Tech tentando anular um veredicto do júri e a ordem de um juiz obrigando a companhia a reformular sua loja de aplicativos.

O advogado do Google argumentou ao Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos EUA, com sede em San Francisco, que um juiz de primeira instância cometeu erros legais no caso antitruste que beneficiaram injustamente a Epic Games.