Microsoft e Meta defendem gastos elevados com IA após surpresa do DeepSeek

"Queremos realmente começar a ver um roteiro claro de como será o modelo de monetização de todo o capital investido", disse Brian Mulberry, gerente de portfólio da Zacks Investment Management, que detém ações da Microsoft.

A Meta, por sua vez, enviou sinais contraditórios sobre como suas apostas em ferramentas de IA estavam valendo a pena, com um quarto trimestre forte, mas uma previsão fraca de receita para o período atual.

"Com essas despesas enormes, eles precisam abrir a torneira em termos de receita gerada, mas acho que esta semana foi um alerta para os EUA", disse Daniel Newman, analista do Futurum Group. "Para a IA, no momento, há muito gasto de capital, mas não há consumo suficiente."

No entanto, há alguns sinais de que os executivos estão se movimentando para mudar isso.

A diretor financeiro da Microsoft, Amy Hood, disse que os investimentos da empresa no trimestre atual e no próximo permaneceriam em torno do nível de 22,6 bilhões de dolares observado no segundo trimestre.

"No ano fiscal de 2026, esperamos continuar investindo em sinais de forte demanda. No entanto, a taxa de crescimento será menor do que no ano fiscal de 2025 (que termina em junho)", disse ela.