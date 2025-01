Perplexity AI propõe uma fusão com Tiktok, diz fonte

(Reuters) - A startup norte-americana de mecanismos de busca Perplexity AI revisou a proposta de fusão que havia apresentado à ByteDance, controladora chinesa do TikTok, para criar uma nova entidade combinando a Perplexity e as operações do aplicativo de vídeos curtos nos Estados Unidos, disse uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters no domingo.

A proposta prevê que o governo dos EUA fique com até 50% da nova empresa em uma futura oferta pública inicial (IPO) de ações, disse a fonte.

Um documento da Perplexity compartilhado com a ByteDance e com os novos investidores propôs a criação de uma nova holding nos EUA chamada "NewCo", disse a fonte.