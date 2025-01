Trump planeja decretos pró-criptomoedas em primeiros dias no poder

A Bloomberg News informou na quinta-feira que Trump planeja editar um decreto criando o conselho das criptomoedas, que ajudará a aconselhar o governo quanto a práticas favoráveis a esse mercado. O órgão pode ter até 20 membros, segundo uma das fontes.

Assessores de Trump também discutiram o uso de um decreto para obrigar a SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos EUA, a rescindir uma norma de 2022 conhecida como “SAB 121”, que teria deixado um custo muito elevado para que empresas, em especial os bancos, tivessem criptomoedas em nome de terceiros, afirmaram as fontes.

Trump também deve decretar o fim da “Operação Choke Point 2.0”, termo que os executivos do setor usam para descrever o que veem como um esforço combinado dos reguladores bancários para sufocar companhias de criptomoedas e levá-las para fora do sistema bancário tradicional.

Reguladores do sistema bancário afirmam que essa concertação não existe.

A Reuters não conseguiu verificar se Trump abordaria as mudanças com um ou mais decretos, mas fontes afirmaram que o objetivo é enviar rapidamente um forte sinal de que o novo governo apoia amplamente a adoção de ativos digitais.

Se implementadas pelos reguladores relevantes, as diretrizes de Trump têm o potencial de jogar as criptomoedas no mainstream financeiro, dizem especialistas.