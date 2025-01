Apple perde liderança em vendas de smartphones na China e fica em 3º lugar em 2024

Por Liam Mo e Brenda Goh

PEQUIM (Reuters) - A Apple foi destronada da liderança do mercado de smartphones da China em 2024, com as rivais locais Vivo e Huawei ultrapassando a companhia norte-americana depois que suas vendas no país no ano caíram 17%, segundo dados da empresa de pesquisa Canalys divulgados nesta quinta-feira.

A performance da Apple representou o maior declínio de vendas anuais da empresa na China e envolveu uma contração em todos os quatro trimestres do ano, incluindo uma queda de 25% nos três últimos meses, de acordo com os dados.