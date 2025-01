Laços do Google com apoiadores externos são questionados em apelação da Epic Games

Em novembro, o Google solicitou ao tribunal que rejeitasse o veredicto do júri e a ordem de um juiz dos EUA que forçava uma ampla revisão de sua loja de aplicativos Play. O Google negou as alegações antitruste da Epic, e o tribunal de apelações agendou argumentos orais no caso para o próximo mês.

Diversos grupos, incluindo a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, a Washington Legal Foundation e o Competitive Enterprise Institute, apresentaram memorandos amicus apoiando o Google na apelação. A Epic recebeu pareceres de apoio da Microsoft, dos órgãos reguladores federais antitruste dos EUA e de outros grupos.

Collins, em sua petição, disse que a maioria dos apoiadores do Google não revelou nenhum apoio financeiro da empresa, apesar dos registros públicos mostrarem que eles receberam financiamento da empresa no passado.

O documento de Collins apoia a Epic, mas a empresa de videogames não financiou seu esforço, disse ele ao tribunal. Ele já escreveu anteriormente sobre os esforços das partes amicus para influenciar os tribunais de apelação dos EUA.

Google e Epic não quiseram comentar.

As regras dos tribunais federais dos EUA exigem que os peticionários amicus revelem se uma empresa ou pessoa envolvida no caso ajudou a financiar seu documento. Essas divulgações não são exigidas se a fonte de financiamento ou a doação for de natureza geral e não for especificamente destinada a um documento.