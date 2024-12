X aumenta preço de plano 'premium-plus'

(Reuters) - A rede social X elevou o preço do plano de acesso "premium-plus" em vários mercados em 21 de dezembro, com a empresa tentando aumentar o pagamento para criadores de conteúdo em sua plataforma.

O plano agora custa 22 dólares por mês nos EUA, acima dos 16 dólares anteriores. Os preços das assinaturas de nível básico e premium permanecem inalterados em 3 e 8 dólares, respectivamente.

A rede social alterou suas práticas de compartilhamento de receita em outubro para garantir que as taxas de assinatura contribuíssem mais diretamente com os pagamentos dos criadores e que eles fossem compensados pela qualidade do conteúdo e pelo envolvimento dos usuários, em vez de apenas por visualizações de anúncios.