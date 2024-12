Taiwan negocia compra de sistema de internet via satélite da Amazon

O Ministro da Ciência e Tecnologia de Taiwan, Wu Cheng-wen, disse a jornalistas que a largura de banda do atual serviço de satélite OneWeb da ilha é muito pequena.

Há outras empresas ocidentais com as quais Taiwan poderia trabalhar, inclusive na Europa e no Canadá, disse ele, sem citar nomes, mas afirmou que a Amazon tem o produto mais adiantado em seu desenvolvimento.

"O Kuiper da Amazon é o mais maduro no estágio de desenvolvimento até agora, então estamos discutindo neste momento se é possível ter uma colaboração", acrescentou Wu, sem entrar em detalhes.

A Amazon, que planeja uma rede de mais de 3 mil satélites que competirá com a Starlink, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Taiwan também tem enviado seus próprios satélites ao espaço usando foguetes disparados por empresas estrangeiras, incluindo a Arianespace, uma joint venture da Airbus e da Safran.

Mas a ilha quer poder usar seus próprios foguetes, e Wu disse que as autoridades esperam tomar uma decisão no final de março sobre o local da plataforma de lançamento, provavelmente ao longo da costa sudeste, onde os militares têm campos de tiro de mísseis. Depois disso, levará cerca de cinco anos para que o local esteja operacional, acrescentou.