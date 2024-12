Parlamentares dos EUA pedem que Apple e Google estejam prontos para remover TikTok das lojas de apps em 19 de janeiro

O deputado republicano e presidente do comitê John Moolenaar, e o principal democrata do comitê, o deputado Raja Krishnamoorthi, pediram separadamente ao presidente-executivo do TikTok, Shou Zi Chew, que venda o aplicativo de vídeos curtos, que é utilizado por 170 milhões de norte-americanos.

"O Congresso agiu de forma decisiva para defender a segurança nacional dos Estados Unidos e proteger os usuários americanos do TikTok do Partido Comunista Chinês. Pedimos ao TikTok que execute imediatamente uma alienação qualificada", escreveram os parlamentares.

Apple, Alphabet e TikTok não comentaram imediatamente. Na segunda-feira, a ByteDance e o TikTok apresentaram uma tentativa de emergência para bloquear temporariamente a lei enquanto aguardam uma revisão da matéria pela Suprema Corte dos EUA.

O Departamento de Justiça (DOJ) disse na quarta-feira que, se a proibição entrar em vigor em 19 de janeiro, ela "não proibirá diretamente o uso contínuo do TikTok" pelos usuários da Apple ou do Google que já tenham baixado o aplicativo. Mas admitiu que as proibições de fornecer suporte ao aplicativo "eventualmente o tornarão inviável".