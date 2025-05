Operadoras europeias pedem mais frequências para 6G e alertam sobre avanço dos EUA

O espectro de banda média é ideal para redes que precisam lidar com grandes quantidades de dados e, ao mesmo tempo, oferecer uma cobertura razoável.

Embora os EUA tenham liberado a faixa de 6 GHz para o uso de Wi-Fi em 2020, e a China a tenha destinado para serviços de 5G e 6G em 2023, a Europa ainda não decidiu sobre o reaproveitamento dessas frequências.

"Se a decisão de disponibilizar a faixa superior de 6 GHz para as operadoras móveis europeias for adiada, enquanto os interesses tecnológicos dos EUA puderem garantir mais capacidade de 6GHz, a competitividade da Europa poderia ser ameaçada", disseram as empresas.

"Continuamos preocupados com o fato de que o acesso à banda superior de 6 GHz ainda está sendo solicitado para Wi-Fi pelas partes interessadas dos EUA", acrescentaram.

O Grupo de Política de Espectro de Rádio da União Europeia deve emitir um parecer preliminar para consulta pública sobre a faixa de 6 GHz em junho, incluindo recomendações à Comissão Europeia sobre o uso futuro da faixa superior de 6 GHz.

As operadoras também sinalizaram que o espectro atual não seria suficiente para suportar os serviços 5G existentes e o futuro lançamento do 6G, devido ao aumento do tráfego nas redes móveis.