Oracle tem resultado perto do esperado, pressionada por concorrência em computação em nuvem

(Reuters) - A receita da Oracle no segundo trimestre fiscal ficou praticamente em linha com o esperado por Wall Street, pressionada por forte concorrência entre os provedores de serviços de banco de dados e de computação em nuvem.

A Oracle teve faturamento de 14,06 bilhões de dólares no segundo trimestre fiscal, um aumento de 9% em relação ao ano anterior, ante estimativa média do mercado de 14,11 bilhões, de acordo com dados compilados pela Lseg.

"A Oracle tem um longo histórico de superar estimativas, portanto, mesmo uma pequena falha abala Wall Street", disse Rebecca Wettemann, presidente-executiva da empresa de análise de mercado Valoir, acrescentando que as expectativas dos analistas para as empresas ligadas à tecnologia da inteligência artificial estão "superaquecidas".