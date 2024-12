ByteDance e TikTok buscam suspensão temporária da proibição nos EUA

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A ByteDance, com sede na China, e seu aplicativo de vídeos curtos TikTok pediram nesta segunda-feira a um tribunal de apelações norte-americano que bloqueie temporariamente uma lei que exige que a ByteDance venda o TikTok até 19 de janeiro ou enfrente uma proibição, que aguarda uma revisão pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

As empresas entraram com o pedido de emergência no Tribunal de Apelações dos EUA para o Distrito de Columbia, alertando que, sem a ordem, a lei entrará em vigor e "fechará o TikTok — uma das plataformas de discurso mais populares do país — para seus mais de 170 milhões de usuários domésticos mensais na véspera da posse presidencial".