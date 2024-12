Práticas comerciais da Nvidia entram na mira de reguladores da UE, dizem fontes

A empresa tem observado uma alta demanda por seus chips por parte de clientes envolvidos em IA generativa e computação acelerada.

A Comissão Europeia recentemente enviou questionários perguntando se há algum vínculo comercial e técnico entre os produtos de unidade de processamento gráfico (GPU) da Nvidia, disseram as fontes. O documento é separado de outro relacionado à proposta da Nvidia de comprar a startup de inteligência artificial Run:ai.

O órgão de fiscalização da concorrência da UE quer saber como a Nvidia vende seus produtos de GPU para vários clientes e se os contratos exigem que eles comprem equipamentos de rede junto com as GPUs, afirmaram as fontes.

A Comissão se recusou a comentar.

A Nvidia disse: "Apoiamos a escolha dos clientes e competimos com base no mérito em todos os aspectos. Nossos produtos são os melhores da categoria e podem se sustentar por conta própria. Apoiamos os padrões abertos do setor, permitindo que nossos parceiros e clientes usem nossos produtos em uma ampla variedade de configurações e designs de sistemas".

Esses questionários geralmente fazem parte dos procedimentos de apuração de fatos do órgão fiscalizador, o que pode reforçar preocupações iniciais. Violar regras antitruste da UE pode levar a multas de até 10% do faturamento anual global das empresas.