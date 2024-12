LWSA avança após dados de vendas por ecossistema em novembro

"Esses indicadores reforçam o crescimento e consolidação do ecossistema LWSA dentro do mercado de e-commerce brasileiro", destacou o vice-presidente financeiro da companhia, André Kubota, em comunicado enviado ao mercado.

O executivo acrescentou que, ao longo de novembro, assim como aconteceu em 2023, a companhia observou uma estratégia assertiva dos clientes do segmento de commerce (PMEs e Enterprise) com a antecipação de ofertas ao longo do mês.

Isso, de acordo com o Kubota, garantiu desde o início do mês produtos com melhores preços para o consumidor final e, consequentemente, melhores resultados de vendas em comparação com o ano anterior.

Na visão de analistas do Itaú BBA, os números são positivos e sugerem uma possibilidade de aumento das estimativas de resultados, bem como um risco limitado de baixa para os atuais preços das ações.

"Prevemos um crescimento de 17% do GMV ano a ano para o quarto trimestre de 2024 em nosso modelo oficial. Considerando a relevância do mês de novembro para as vendas totais, o crescimento de 22% do GMV ano a ano em novembro sugere risco de alta para nossas estimativas atuais", afirmaram em relatório.

Às 12h42, as ações da LWSA avançavam 6,6%, a 3,71 reais, liderando as altas do Ibovespa, que subia 0,3%.