Huawei vê entusiasmo pelo celular Mate 70 diminuir, dizem analistas

Isso resultou na escassez do Mate 60 nos primeiros meses de seu lançamento, e a Jefferies disse que espera gargalos no fornecimento relacionados à produção de chips para o Mate 70 também.

Toby Zhu, analista da consultoria Canalys, disse que o arrefecimento da reação dos consumidores ao novo telefone da Huawei era inevitável, já que o entusiasmo do setor e dos consumidores diminuiria naturalmente após o retorno inicial da Huawei.

Pelo contrário, ele acrescentou que esperava que o volume de vendas do Mate 70 apresentasse um leve crescimento em comparação com a série Mate 60, em parte devido à capacidade de produção suficiente do carro-chefe.

(Por Brenda Goh, com reportagem adicional da redação de Pequim)