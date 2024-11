Neuralink lançará teste de viabilidade com implante cerebral e braço robótico

(Reuters) - A Neuralink, empresa iniciante de tecnologia cerebral de Elon Musk, disse nesta segunda-feira que recebeu aprovação para lançar um novo estudo de viabilidade usando seu implante cerebral e um braço robótico experimental.

A Neuralink está conduzindo o estudo com o objetivo de avaliar a segurança de sua interface cérebro-computador sem fio e do robô cirúrgico. A empresa está avaliando o efeito inicial do implante em pacientes com tetraplegia para controlar dispositivos externos com seus pensamentos.

A empresa planeja inscrever os participantes do estudo de viabilidade na pesquisa em andamento, disse a companhia na rede social X.