Amazon dobra aposta em startup de IA Anthropic com investimento de US$4 bi

A OpenAI, apoiada pela Microsoft, levantou no mês passado 6,6 bilhões de dólares junto a investidores, o que pode avaliar a empresa em 157 bilhões de dólares e consolidar sua posição como uma das empresas privadas mais valiosas do mundo.

A Anthropic planeja treinar e implementar seus modelos básicos nos chips Trainium e Inferentia, da Amazon. O processo intensivo de treinamento de modelos de IA exige processadores potentes, o que torna a garantia de chips de IA uma prioridade máxima para as startups.

A Nvidia atualmente domina o mercado de processadores de IA e conta com a Amazon em sua longa lista de clientes.

Ainda assim, a Amazon tem trabalhado para desenvolver seus próprios chips por meio de sua divisão Annapurna Labs, com a qual a Anthropic disse estar "trabalhando em estreita colaboração" para ajudar no desenvolvimento de processadores.

A Anthropic, cofundada pelos ex-executivos da OpenAI e irmãos Dario e Daniela Amodei, disse no ano passado que também havia garantido um investimento de 500 milhões de dólares da Alphabet, controladora do Google. A startup também usa os serviços do Google Cloud como parte de suas operações.