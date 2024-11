Neuralink, de Musk, recebe aprovação canadense para testar chip cerebral

(Reuters) - A Neuralink, de Elon Musk, anunciou na quarta-feira que recebeu aprovação para iniciar seu primeiro ensaio clínico no Canadá, com um dispositivo projetado para permitir que indivíduos paralisados usem dispositivos digitais apenas com o pensamento.

A startup de chips cerebrais informou que o estudo canadense tem como objetivo avaliar a segurança e a funcionalidade inicial do implante, que permite que pessoas com tetraplegia, ou paralisia de todos os quatro membros, controlem dispositivos externos com o pensamento.

O hospital University Health Network, do Canadá, disse em um comunicado separado que sua unidade em Toronto foi selecionada para realizar o procedimento neurocirúrgico complexo.